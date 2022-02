Diabolical, nuovo teaser trailer dello spin-off di The Boys

Diabolical si mostra in un nuovo teaser trailer. La serie animata, spin-off di The Boys, farà il proprio esordio il prossimo 4 marzo 2022

In attesa di The Boys 3, che farà il proprio esordio il 3 giugno 2022, ecco un nuovo teaser trailer di Diabolical, serie TV animata spin-off dell’adattamento del celebre fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Il prossimo 4 marzo il nuovo titolo farà il proprio esordio sul catalogo di Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.