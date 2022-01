The Boys, Diabolical: clip e data d'uscita della serie animata spin-off

È stata di recente annunciata la data d’uscita della terza stagione di The Boys, attesissima dai fan in tutto il mondo. Lo show farà il proprio debutto il prossimo 3 giugno . Ben prima d’allora, però, arriverà su Prime Video, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , uno spin-off animato. Il titolo scelto è The Boys Presents: Diabolical . Il riferimento del nome è ovviamente alla frequente battuta di Butcher nella serie live action.

Uno show dedicato ai Supe, anche se stavolta in versione animata. Ciò consentirà maggiore libertà al team creativo, che non avrà limiti imposti da scenografie, stunt e budget. Si può pensare, dunque, che questa produzione si avvicinerà decisamente di più all’estremo splatter del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Diabolical, cosa sappiamo

L’annuncio della serie animata di The Boys, Diabolical, è giunto appena il mese scorso e la produzione ha già proposto le prime immagini. È online una clip che funge da teaser trailer. Si mostra uno scienziato tremendamente preoccupato, che corre per recuperare una bambina, Laser Baby. Contro di lei è schierato uno squadrone di soldati in assetto da battaglia. La piccola, dallo sguardo innocente, starnutisce e li decapita tutti con i propri poteri.

Si tratta di una serie antologica, composta da otto episodi della durata di 12-14 minuti ciascuno. Alle spalle del progetto vi è un ricco cast autoriale: Garth Ennis, Awkwafina, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Non sappiamo ancora quali personaggi appariranno nella serie animata, così come quale sarà la trama di fondo. Conosciamo invece la data d’uscita, ovvero il 4 marzo 2022. Sarà utile per placare un po’ l’hype dei fan per la serie principale.