The Boys 3, pubblicato il trailer ufficiale

La terza stagione della serie The Boys farà il suo arrivo su Prime Video il 3 giugno (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

L’attesa è quasi terminata. Nelle scorse ore il canale YouTube di Prime Video Italia ha pubblicato il trailer dei nuovi episodi della serie The Boys .

Poco fa la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il trailer ufficiale della terza stagione mostrandone personaggi e ambientazione .

Dopo il successo delle prime due stagioni, i protagonisti della produzione sono pronti per regalare nuove avventure e colpi di scena al pubblico.

The Boys 3, il teaser trailer redband della serie Prime Video

the boys 3, la trama

Prime Video ha pubblicato anche la sinossi della terza stagione: “È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l'ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa”.