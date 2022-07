The Boys 3, il tributo della Vought International a Queen Maeve

Un tweet ufficiale per celebrare uno dei personaggi più amati della serie, la cui terza stagione si è da poco chiusa su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Attenzione, l'articolo contiene spoiler

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È passata una settimana dal finale di stagione della terza stagione di The Boys, la serie tv di Amazon Prime Video visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. E i fan che sono in pari con le puntate hanno dovuto fare i conti con diverse novità che potrebbe influenzare la prossima stagione. Tra queste rientra certamente il destino di Queen Maeve, uno dei personaggi più amati della serie, interpretata da Dominique McElligott. Attenzione, da qui in giù l'articolo contiene spoiler per chi non ha visto la serie.