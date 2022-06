The Boys 4, Jeffrey Dean Morgan potrebbe entrare nel cast

Nuovo ingresso in The Boys 4? Il regista della serie tv Eric Kripke ha svelato in un’intervista di aver parlato con Jeffrey Dean Morgan in merito a un ruolo da affidargli nella prossima stagione Condividi

The Boys 3 si avvia verso la conclusione. La serie tv, in onda su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha debuttato il 3 giugno scorso con le prime tre puntate e, attualmente, ne mancano solo due che saranno visibili venerdì 1° e venerdì 8 luglio. The Boys ha riscosso un successo tale che è già stata confermata anche una quarta stagione, che potrebbe vedere l'ingresso dell'attore Jeffrey Dean Morgan.

Eric Kripke apre a Jeffrey Dean Morgan approfondimento The Boys, rinnovata per la quarta stagione Eric Kripke, regista di The Boys, ha già lavorato in passato con Jeffrey Dean Morgan in Supernatural e presto potrebbe tornare a collaborare con l’attore, noto ai più per il suo ruolo di Negan in The Walking Dead. In un’intervista a E! News, infatti, il regista ha svelato che Jeffrey Dean Morgan è un grande fan della serie tv The Boys e che ci sta parlando per un suo eventuale ingresso nella prossima stagione. Già nel corso della terza, si era sparsa la voce di un cameo dell’attore che poi non è avvenuto, ma adesso le possibilità di vederlo con un ruolo più ampio sono decisamente in aumento: “Stiamo cercando di capire qualcosa per la quarta stagione. Niente di ufficiale ancora, ma io e lui stiamo chattando e inviando e-mail e vedendo se possiamo farlo funzionare con il suo fitto programma” il commento di Eric Kripke. Come affermato in precedenza, i due hanno lavorato insieme in Supernatural, dove Jeffrey Dean Morgan era John Winchester, padre dei protagonisti della serie tv Sam e Dean, quest’ultimo interpretato da Jensen Ackles attualmente nel cast di The Boys nel ruolo di Soldatino.

La carriera di Jeffrey Dean Morgan approfondimento "The Walking Dead", arriva lo spin-off "Isle Of The Dead" L’attore di Seattle vanta una lunga esperienza nel mondo del cinema, dimostrando la sua duttilità apparendo in pellicole di diverso genere. Infatti, egli è stato tra i protagonisti della commedia romantica Un marito di troppo del 2008, passando al versante opposto, cioè l’horror, in The Possession nel 2012. Inoltre, Jeffrey Dean Morgan ha partecipato a pellicole d’azione come The Losers del 2010 oppure Red Dawn – Alba rossa del 2012. Nel 2018 è entrato nel cast di Rampage – Furia animale, film fantascientifico con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson. Per quanto concerne il piccolo schermo, oltre a Supernatural e The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan ha fatto delle sporadiche apparizioni in altre serie tv storiche come JAG – Avvocati in divisa, E.R. - Medici in prima linea, CSI – Scena del crimine, The O.C., Grey’s Anatomy e Shameless. Ha interpretato Jason Crouse in 19 episodi di The Good Wife. Per quanto concerne la sua vita privata, si è sposato per la prima volta con la collega Anya Longwell nel 1998, divorziando nel 2003. Nel 2009 inizia una relazione con l’attrice Hilarie Burton, che lo rende padre di Augustus (2010) e Georgia Virginia (2018). Il 5 ottobre 2019, infine, la coppia si sposa diventando ufficialmente marito e moglie.