The Boys 3, il teaser trailer dell'attesissimo episodio Herogasm

Venerdì 3 giugno la piattaforma Amazon Prime ha pubblicato le prime tre puntate della terza stagione di The Boys. Composta da otto episodi, venerdì 10 giugno è uscita la quarta e venerdì 17 giugno la quinta, con l'ultima puntata in programma l'8 luglio. A 48 ore dalla sesta puntata, disponibile venerdì 24 aprile, è stato diffuso sui social ufficiali della serie tv una breve anticipazione di quello che si preannuncia essere l'episodio più controverso della terza stagione, intitolato Herogasm e che lascia ben poco spazio alle interpretazioni. Le puntate di The Boys sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Le anticipazioni sulla puntata Herogasm approfondimento The Boys 3, il video recap splatter delle prime due stagioni Nei pochi secondi che vengono mostrati nel breve video di anticipazione alla puntata Herogasm, si intuisce chiaramente che non sarà una puntata come le altre. Infatti, la produzione avverte che l’episodio “non sarà adatto a qualsiasi pubblico”, aggiungendo che saranno presenti “scene con riferimenti sessuali e dialoghi volgari con parolacce”. Addirittura, per pubblicizzare ulteriormente l’episodio Herogasm, è stata anche lanciata una linea di giochi “per adulti” basata sulla serie tv The Boys. Parlando di questa puntata, Jack Quaid, uno dei protagonisti principali che interpreta Hughie Campbell ha affermato: “Siamo rimasti molto fedeli al fumetto. Non posso dire molto altro su questa puntata, parte del suo capolavoro è capire cosa significhi esattamente. Andrà in direzioni che nessuno potrebbe mai aspettarsi”. Erik Kripke, uno degli showrunner di The Boys, ha però svelato anticipatamente che Soldier Boy e Homelander non avranno alcun incontro di natura sessuale: “Quella parte della storia è stata eliminata”. I fan, comunque, sono in attesa di capire come la produzione adatterà uno degli episodi più controversi del fumetto sul piccolo schermo. In Herogasm, infatti, i supereroi della Vought volano su un’isola per una festa dove danno sfogo a tutte le loro fantasie. Resta da capire quanto effettivamente verrà mostrato nella puntata di venerdì 24 giugno.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV The Boys 3, il cast della serie tv in uscita oggi. FOTO The Boys 3 è pronta a sbarcare in due parti su Amazon Prime Video. Da venerdì 3 giugno sono disponibili i primi tre episodi (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con la stagione che si completerà venerdì 8 luglio con la messa in onda delle restanti cinque puntate. Al centro della vicenda il gruppo di eroi gestiti dalla multinazionale Vought American che, oltre a utilizzarli in missioni di salvataggio, li sfrutta anche per operazioni di marketing atte ad arricchire l’azienda. Ecco il cast L’attore neozelandese Karl Urban, presente sin dalla prima stagione, è William “Billy” Butcher, che è a capo dei The Boys Jack Quaid interpreta il maldestro Hughie Campbell e, sin dalle prime puntate, decide di unirsi ai The Boys per vendicare la morte della fidanzata L’attore israeliano Tomer Capon è un altro membro dei The Boys nel ruolo di Frenchie. È un esperto chimico e di armi

La trama di The Boys approfondimento The Boys, rinnovata per la quarta stagione Sono state, sin qui, realizzate tre stagioni di The Boys, tutte da 8 episodi ciascuna. Le vicende vedono protagonisti un gruppo di eroi che, contrariamente a quanto ci si aspetta, sono gestiti come star dalla multinazionale Vought. Oltre a impiegarli, com’è normale che sia, in operazioni di salvataggio, l’azienda utilizza i loro dipendenti-eroi anche per mere operazioni di marketing, con lo scopo di trarne più profitto possibile. Gli eroi più famosi della Vought sono i Sette, guidati da Patriota. Ma chi sono allora i The Boys? Essi nascono per opera di Billy Butcher che, dopo aver avvicinato Hughie Campbell, sconvolto per la morte della fidanzata da parte di A-Train dei Sette, viene arruolato da Butcher per entrare nei The Boys con l’obiettivo di punire i Super per i loro crimini. Ricordiamo che The Boys non si concluderà quest’anno perché è già stata annunciata una quarta stagione.