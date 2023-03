Il duro del Road House, Jake Gyllenhaal nella clip di un vero incontro

Jake Gyllenhaal ha voluto girare una scena del film che lo vede protagonista, nel modo più realistico possibile. Per farlo, si è presentato come un vero e proprio partecipante durante le presentazioni della UFC 285 a Los Angeles sabato scorso. Non solo ha mostrato i suoi muscoli, ma ha ottenuto anche il verdetto ufficiale sul suo peso dai giudici. Poco dopo, ha inscenato un alterco con un altro fighter, Jay Hieron, che nella pellicola interpreta un rivale di Gyllenhaal. Il filmato della realistica scena vede proprio l’attore fissare e colpire Hieron.

Il duro del Road House, cosa sappiamo del film

La pellicola della quale Gyllenhaal è protagonista è un remake del film del 1989, Il duro del Road House, diretto da Rowdy Herrington e con protagonista Patrick Swayze. Nel film, Swayze interpreta James Dalton, che viene assunto come capo dei buttafuori dal proprietario del Double Deuce per sedare le risse che sempre più spesso interessano il locale. La nuova versione del film vedrà alla regia Doug Liman sulla sceneggiatura di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Nel remake, protagonista sarà Jake Gyllenhaal, nel ruolo di un ex combattente della UFC al quale viene proposto un lavoro come buttafuori in un rude ritrovo nelle Florida Keys. Ben presto si accorge però che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale. Al suo fianco farà parte del cast anche l’ex campione della UFC Conor McGregor, tra i fighter più famosi della federazione, Kelly Lynch, Sam Elliott, e Ben Gazzara. A produrre il remake sono JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch, con Joel Silver per Silver Pictures.