PAW Patrol - Il super film, il curioso record nel Guinness dei Primati

PAW Patrol - Il super film entra nella storia dei Guinness dei Primati segnando un curioso record.

Oltre 200 cani (per l’esattezza 219) hanno stabilito il record per il "Maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica" a Los Angeles durante l'evento speciale di PAW Patrol - Il super film. La proiezione sui generis - che ha unito la passione dei cinefili e dei cinofili - si è tenuta domenica 24 settembre presso l'Autry Museum a Griffith Park, alla presenza di Michael Empric, un giudice ufficiale del Guinness World Records che ha ufficializzato il tutto.

I suddetti 219 cani (e le loro famiglie) hanno partecipato a una proiezione speciale dell’attesissimo nuovo film con i super-cani protagonisti.

L'evento per gli amici pelosi è stato presentato da Kevin Frazier di Entertainment Tonight in collaborazione con Best Friends Animal Society e Street Food Cinema. Insieme, sono riusciti a detronizzare il precedente record ufficiale per il maggior numero di cani a una singola proiezione, stabilito nell'ottobre 2022 e che includeva 199 cani.

Michael Empric, un giudice ufficiale del Guinness World Records, era presente per ufficializzare il record. Empric ha dichiarato in un comunicato quanto segue: "Ero così emozionato nel giudicare questo tentativo di Guinness World Records per il maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica. Non è cosa da ogni giorno poter godermi una proiezione al cinema con centinaia di amici pelosi. Vorrei congratularmi con Paramount Pictures e PAW Patrol - Il super film per il loro 'zampettastico' nuovo titolo record”.

Brittany Thorn, direttore esecutivo di Best Friends Animal Society a Los Angeles, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di aver lavorato con il team di Paramount Pictures per battere il Guinness World Record per il maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica. Spero che le persone che vedranno questo traguardo saranno ispirate a uscire e adottare”.



In attesa di goderci al cinema domani, giovedì 28 settembre, l’attesissimo PAW Patrol - Il super film (proiezione che sarà molto emozionante, anche se non la si potrà guardare in compagnia dei 219 cani che hanno fatto registrare il Guinness dei primati), pregustiamoci il trailer della pellicola: lo trovate nel video in fondo a questo articolo.