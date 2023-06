È disponibile il trailer italiano dela pellicola d’animazione prodotta da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment, in arrivo nelle sale a partire da settembre 2023 Condividi

Per festeggiare il decimo anniversario di PAW Patrol, la serie animata canadese creata da Keith Chapman, ovvero lo stesso ideatore di Bob aggiustatutto, è in arrivo nelle sale un nuovo film dedicato alla squadra di cuccioli coraggiosi: Paw Patrol – Il Super Film, che sarà disponibile a partire da settembre 2023. La pellicola d'animazione vede sempre la regia di Cal Brunker che, nel 2021, aveva già diretto PAW Patrol - Il film. Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment hanno appena diffuso il primo trailer ufficiale del nuovo film d'animazione sui cuccioli della PAW Patrol, che questa volta hanno acquisito incredibili superpoteri e si sono trasformati in Super Cuccioli. I protagonisti a quattro zampe di PAW Patrol hanno conquistato, nel tempo, il cuore e gli occhi di milioni di giovani spettatori in tutto il mondo, che ora sono in attesa di vedere gli amati protagonisti nel nuovo film d'animazione.

Il trailer di Paw Patrol: Il Super Film Il trailer ufficiale di Paw Patrol: Il Super Film, in lingua italiana, regala un assaggio di quello che già tantissimi bambini sono in attesa di vedere, al cinema, a partire da settembre. In particolare, nel trailer si vede lo schianto di un meteorite su Adventure City che, rilasciando una qualche sorta di energia, conferisce dei poteri ai cuccioli, facendoli così diventare dei Super Cuccioli. In lotta con i cattivi che vogliono appropriarsi dei superpoteri, i cuccioli della PAW Patrol devono restare uniti per salvare il destino di Adventure City.

La sinossi ufficiale di Paw Patrol: Il Super Film Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super Cuccioli. Per Skye in particolare, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma ben presto, le cose si mettono male, dal momento che l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, che vuole rubare i superpoteri dei cuccioli per trasformarsi in supercattiva. Con il destino di Adventure City in bilico, i Super Cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

Paw Patrol: Il Super Film, i dettagli della produzione Diretto da Cal Brunker, che ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Bob Barlen, il film d'animazione vede nel cast vocale, nella versione americana, Mckenna Grace, Taraji P. Henson, Marsai Martin, Christian Convery, Ron Pardo, Lil Rel Howery, Kim Kardashian e Chris Rock. Con loro anche Serena Williams, Alan Kim, Brice Gonzalez, North West, Saint West, Christian Corrao, Luxton Handspiker, Nylan Parthipan, Callum Shoniker, James Marsden e Kristen Bell.