Il primo cucciolo con disabilità debutterà all’interno della nuova serie: “PAW Patrol Dino Rescue” che sarà trasmessa nel pop up channel dedicato “Paw Patrol - Cuccioli in azione”, in onda dal 12 al 18 aprile solo su NickJr+1, Sky 604.

Da sempre basata sull'azione e l'avventura, la serie di PAW Patrol, di Nickelodeon e SpinMaster e in onda su NickJr, il brand a target prescolare di ViacomCBS Italia, è pronta a debuttare con i nuovissimi episodi intitolati: “PAW Patrol Dino Rescue”. Le nuove puntate verranno svelate in un modo speciale: dal 12 al 18 aprile, il canale NickJr +1, Sky 604, si trasforma infatti nel pop up channel “Paw Patrol - Cuccioli in azione” e trasmetterà tutto il giorno per 24 ore, tutti gli episodi della serie e ogni sera alle 20:00 ci sarà la premiere dei 4 episodi speciali di “PAW Patrol Dino Rescue”.

Nella serie “PAW Patrol Dino Rescue”, la PAW Patrol, formata dai simpatici cuccioli a quattro zampe provenienti da Adventure Bay, si recherà a Dino Land dove farà conoscenza con un nuovo personaggio: Rex, un cucciolo esperto in dinosauri affetto da disabilità. Rex, infatti, fisicamente disabile, sarà dotato di una sedia a rotelle per le zampe posteriori che lo aiuterà negli spostamenti, rendendolo cos’ autonomo e in grado di interagire alla pari con gli altri personaggi. Con l’arrivo di Rex, tutta la squadra dei cuccioli sarà pronta ad affrontare missioni di salvataggio “preistoriche” piene di azione all’interno di un mondo perduto e abitato da dinosauri. “Per ogni occasione noi siamo a disposizione” questo è il famoso motto recitato dai protagonisti e anche in queste nuove avventure non faranno a meno del loro coraggio!

diversità e inclusione

“Diversità ed Inclusione sono temi per noi di ViacomCBS molto importanti” commenta Cecilia Padula, Senior Director Kids South Hub, ViacomCBS. “Per i bambini l’inclusione è naturale ma, come per tutte le cose va alimentata. Nickelodeon ha sempre inserito questo argomento nelle sue produzioni per aiutarli nella loro crescita personale. Mostrare e raccontare ai bambini la diversità, li aiuta a connettersi e identificarsi con i personaggi delle serie e ad accrescere l’apertura mentale. ViacomCBS, proprio in questo senso, ha sviluppato la policy aziendale “No Diversity No Commission”, per portare sempre più inclusività nei contenuti e nello storytelling dei suoi diversi brand e prodotti. La diversità ha sempre fatto parte del pubblico, ma viviamo ora in un contesto sempre più eterogeneo per composizione e prospettive, ed è responsabilità di ViacomCBS, anche in Italia, garantire che i suoi contenuti riflettano sempre più il mondo in cui vive il nostro pubblico, soprattutto dei più piccoli”.

I temi trattati in Dino Rescue, verranno sapientemente integrati nel mondo di PAW Patrol, che rimarrà fedele a copioni e personaggi ben conosciuti da tutti i fan della serie. Di seguito la sinossi del primo episodio “PAW Patrol Dino Rescue”:

Ryder ha una grande sorpresa per la Paw Patrol: il nuovo cucciolo Rex, il quale oltre all’incontenibile simpatia saprà anche come parlare con i dinosauri visto che vive in una valle segreta chiamata “La Radura dei Dinosauri”.

