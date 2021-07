Paw Patrol, presentate al Giffoni prime immagini del film

Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master hanno scelto l'Italia, per mostrare in anteprima alcune pillole video dell'attesissima pellicola che uscirà al cinema il 23 settembre

Al lavoro, PAW Patrol! Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City! In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della serie, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Paw Patrol, dal film ai giocattoli

Dal 1° agosto in tutti i negozi di giocattoli arriverà la linea toys dedicata al film firmata da Spin Master: una collezione con dettagli realistici che portano le avventure dei cuccioli fuori dal grande schermo fino a dentro alle case di tutti i bimbi italiani! Oltre ai nuovi veicoli e personaggi con decorazioni che richiamano le fantasie e le livree di PAW PATROL – IL FILM, è in arrivo un playset esclusivo: il Quartier Generale dei PAW Patrol, alto più di un metro e ricco di funzioni straordinarie come la rampa di salvataggio illuminata, l’ascensore funzionante e un lanciatore di veicoli.

Inoltre dal 13 agosto sarà disponibile il nuovo video gioco “PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama” per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

PAW Patrol è un marchio globale d’intrattenimento e una delle serie animate prescolari più apprezzate, in vetta alle classifiche fin dalla sua prima messa in onda nel 2013. Il suo successo globale ha conquistato più di 170 paesi attraverso una serie animata, linee di giocattoli, capi d’abbigliamento, videogiochi e attrazioni dal vivo.