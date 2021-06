"PAW Patrol: Il Film", il trailer tratto dalla serie animata

Dopo il successo straordinario della serie TV, i cuccioli creati da Keith Chapman arrivano sul grande schermo con una nuova avventura per tutta la famiglia Condividi:

Ryder e tutta la compagnia dei supercuccioli arriveranno in Italia il prossimo autunno con il primo avvincente episodio ideato per il grande schermo. “PAW Patrol: Il Film” è una pellicola d'animazione per tutta la famiglia, con protagonisti i beniamini della fortunatissima serie animata della TV trasmessa con successo in tutto il mondo. Un titolo che ha raggiunto cifre da record in termini di ascolti in Italia. La pellicola, attesa in America per il 20 Agosto, arriverà nelle sale italiane il 23 settembre.

Missione ad Adventure City

La squadra a quattro zampe al seguito di Ryder, il ragazzino di dieci anni protagonista della serie "PAW Patrol", è pronta per una nuova missione di salvataggio in soccorso degli abitanti di Adventure City, questa volta minacciata dal sindaco Humdinger. Questi è deciso a seminare il caos nella città. In questa nuova avventura la squadra composta dai sette cuccioli e il loro amico umano sarà aiutata da Liberty, un bassotto intraprendente ed esperto: nella grande città, il rischio della missione è ancora più grande! "PAW Patrol The Movie", titolo originale del film è una produzione Spin Master Entertainment in collaborazione con Nickelodeon Movies; la distribuzione è affidata a Paramount Pictures.

Nella versione originale il cast di doppiatori prevede anche la straordinaria partecipazione di Iain Armitage e Kim Kardashian oltre a Jimmy Kimmel, Yara Shahidi, Dax Shepard, Marsai Martin, Tyler Perry, Randall Park e Will Brisbin. In attesa dell'uscita del film per il cinema, la serie animata sul piccolo schermo è stata rinnovata per un'ottava stagione pronta a confermare il gradimento delle precedenti.