The Equalizer 3 - Senza tregua, i primi 10 minuti in streaming

The Equalizer 3, uscito al cinema lo scorso 30 agosto, ha avuto un buon successo al botteghino: i fan di Denzel Washington (FOTO), e del suo Robert McCall, si sono riversati nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per vedere la loro ex spia preferita sconfiggere (ancora una volta) i cattivi. Chi se lo fosse perso, può ora parzialmente recuperare: IGN ha diffuso in esclusiva su YouTube i primi dieci minuti del film.

La lunga clip su YouTube

La lunga clip di The Equalizer 3 si apre con il pittoresco scenario dei vigneti italiani. La scena è tutto fuorché bucolica: a entrare nel vigneto è un boss mafioso che, circondato dai suoi uomini, si avvicina a Robert McCall. Da quel momento in poi, il numero dei cattivi uccisi dall'ex spia è destinato ad aumentare, in un crescendo d'azione e adrenalina.

I primi due capitoli di The Equalizer raccontavano di un McCall in fuga dai fantasmi del passato, deciso a proteggere le persone che ama. Il terzo capitolo, che molto probabilmente sarà anche l'ultimo sebbene Antoine Fuqa ne farebbe un quarto, lo vede invece in Italia, desideroso di allontanarsi dalle brutalità commesse e subite. Le cose prendono una brutta piega quando una mamma e sua figlia vengono minacciate dalla mafia locale. Robert McCall, spinto da un istinto irrefrenabile, non può fare a meno di proteggerle. Il film si tinge così di un'azione oscura e cruda, come si può intuire dai primi dieci minuti visibili gratuitamente su YouTube.