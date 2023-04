Il trailer di The Equalizer 3 mostra il ritorno di Denzel Washington

Un nuovo capitolo action della saga di Antoine Fuqua sta per arrivare al cinema e c’è anche un po’ di Italia Condividi

Robert McCall non ha ancora finito il lavoro. Il terzo film della saga action con Denzel Washington protagonista sta per arrivare sul grande schermo, ma intanto al CinemaCon è stato presentato il primo trailer ufficiale di The Equalizer 3 per ingannare l'attesa. L'avventura è partita nel 2014 e dopo il primo film è arrivato un sequel e una serie tv con Queen Latifah nei panni di Robin McCall. Si è costruito un mondo tipo quello di John Wick per la saga The Equalizer che i fan adorano esplorare. E il trailer del terzo capitolo offre alcuni dettagli di quello che vedremo nel nuovo film.

The Equalizer 3: cosa sappiamo L'ultimo film è uscito nel 2018 e vedeva Pedro Pascal nei panni di Dave York, mentre The Equalizer aveva David Harbour nei panni di Masters. Ancora non sappiamo molto del terzo film, ma sembra che Dakota Fanning si unirà a Denzel Washington, rendendolo un sequel non ufficiale di Man on Fire, film per cui i due hanno già lavorato insieme. La cosa bella del trailer mostrato è che ci sarà molto più Denzel Washington in questo nuovo capitolo. The Equalizer proviene anche da uno show televisivo trasmesso per la prima volta negli anni '80, ma da allora è diventato sinonimo dell'interpretazione di Washington nel ruolo. E il trailer reso noto al CinemaCon mostra Robert McCall in Italia che, apparentemente, si è ritirato dalla scena ma è ancora violento, forse più di prima. Un primo sguardo di quello che potrebbe essere il capitolo finale del franchise. approfondimento The Equalizer 3, riprese finite al Santuario di Atrani

Il cast di The Equalizer 3 Vedere Washington e Fanning di nuovo insieme dopo tutti questi anni è curioso e intrigante. Man on Fire è uscito nel 2004, quando Fanning aveva circa 10 anni. Ed è rimasto un punto fermo delle carriere dei due attori che i fan continuano a guardare. Quindi vederli riunirsi per un terzo film nel franchise di The Equalizer offre quel pizzico di eccitazione in più per i fan di questo franchise ed è positivo che il film sia apparentemente violento come sempre. Mentre il primo film era un'avventura di Harbour/Washington e il secondo era Pascal vs. Washington, il terzo film sembra attirarci con la nostalgia di Fanning e Washington di nuovo insieme, e questo potrebbe essere già abbastanza per aumentare l'hype per The Equalizer 3, previsto nelle sale il 1 settembre 2023.