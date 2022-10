The Equalizer 3, riprese finite al Santuario di Atrani

Finite le riprese sulla Costiera Amalfitana per l’attore e il cast del film action di Antoine Fuqua Condividi

Qualche giorno fa erano uscite online le immagini sul set italiano di The Equalizer 3 in Italia, sulla Costiera Amalfitana. Ora arriva la notizia che le riprese del film di Antoine Fuqua sono terminate e il cast composto da Denzel Washington, Dakota Fanning e Gaia Scodellaro hanno lasciato il comune di Atrani. Prodotto da Columbia Pictures e Escape Artists, The Equalizer 3 è il terzo thriller action di Robert McCall, scritto da Richard Wenk e basato sulla serie tv creata da Michael Sloan e Richard Lindheim.

Primi dettagli su The Equalizer 3 approfondimento The Equalizer 3, Denzel Washington sul set in Costiera Amalfitana Questa volta, Robert McCall si ritroverà a tirare pugni in tutta Europa, e in particolare sulla Costiera Amalfitana in Italia. I dettagli sulla trama di The Equalizer 3 sono ancora un mistero, anche se il regista Antoine Fuqua, che ha diretto sia The Equalizer che The Equalizer 2, ha rivelato alcune informazioni su ciò che il pubblico può aspettarsi dal trequel. "Speriamo di rivelare qualcosa in più sul film al più presto. Tuttavia penso che sarà un’occasione per saperne di più su Robert McCall".

Denzel Washington e l’addio ad Atrani GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Le riprese sono terminate presso il Santuario di Santa Maria del Bando nel comune di Atrani. Fuqua ha ripreso l’edificio sia all’interno che all’esterno e Denzel Washington è stato rapito dalla bellezza della piccola chiesa lasciando anche la sua firma sul libro degli ospiti con la frase: «To John. God Bless You and Thank You! Denzel Washington» (A Giovanni, che Dio ti benedica e Grazie). Alla fine della giornata il Responsabile del Santuario ha omaggiato la troupe del film con la riproduzione di un affresco situato sull’altare a nome del Parroco Don Carmine Casola Satriano. Nello specifico il regalo è stato indirizzato al regista, Washington, il direttore della fotografa Bob Richardson e il produttore Clayton Townsend.

Girare in Italia Oltre ad approfondire la vita di Robert McCall, The Equalizer 3 porterà l'angelo vendicatore fuori dagli Stati Uniti e gli farà vivere un’avventura in giro per l’Europa. Qualcosa che Fuqua desiderava fare da tempo. "Abbiamo girato in Italia, ed è stato divertente" ha detto a proposito della direzione del sequel. “Abbiamo selezionato diversi posti, la Sardegna e la Costiera Amalfitana. Inoltre, abbiamo cercato di trovare piccoli borghi, paesini di mare, cose del genere, come quelli che ci sono in Sicilia e a Napoli”.