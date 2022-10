The Equalizer 3 in Italia

Equalizer 3, Dakota Fanning nel film con Denzel Washington

Le foto che sono state pubblicate sul web mostrano l’attore in Costiera Amalfitana, in particolare nel comune di Atrani, in compagnia delle colleghe Dakota Fanning e Gaia Scodellaro che fanno parte del cast del film. Washington ha già lavorato con Fanning in Man on Fire, mentre Scodellaro è un’attrice napoletana del 1985 con padre napoletano e madre americana. I tre sono stati immortalati in Via Francesco Maria Pansa ad Atrani in una pausa dalle riprese che per i prossimi giorni continueranno in alcune vie dei comuni di Maiori e Minori.