Equalizer 3, Dakota Fanning nel film con Denzel Washington

Deadline ha rivelato in esclusiva che Antoine Fuqua dirigerà il terzo capitolo della saga The Equalizer con Denzel Washington e Dakota Fanning

Al via la produzione del terzo capitolo della serie cinematografica The Equalizer con protagonista Denzel Washington , al suo fianco Dakota Fanning , come annunciato da Deadline.

È il 2014 quando Antoine Fuqua firma The Equalizer - Il vendicatore ottenendo ottimi riscontri, quattro anni dopo è la volta di The Equalizer 2 - Senza perdono che supera 190.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Massimo riserbo per quanto riguarda la sinossi, nessuna informazione neanche sugli altri nomi del cast e sulle location scelte, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.