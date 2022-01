Grey’s Anatomy, Denzel Washington parla della lite con Ellen Pompeo

Nelle scorse ore il magazine We Got This Covered ha riportato le parole rilasciate da Denzel Washington a Variety sulla lite avvenuta con Ellen Pompeo

Alcuni mesi fa il magazine The Wrap ha rilanciato le parole di Ellen Pompeo in merito a una lite avvenuta durante le riprese della dodicesima stagione di Grey’s Anatomy. Ora, We Got This Covered ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Denzel Washington, classe 1954, a Variety.