Grey’s Anatomy 18, Greg Tarzan Davis nel cast della serie

Come riportato in esclusiva dal magazine Deadline, Greg Terzan Davis avrà il compito di interpretare Jordan Wright

Krista Vernoff: “Ogni anno sviluppo nuove idee”

Nelle scorse settimane, come rilanciato da People, Krista Vernoff, showrunner della serie, ha dichiarato: “Ho qualcosa in mente, ma le cose cambiano. Avevo alcune idee durante le prime sette stagioni, le ho proposte a Shonda e lei mi ha risposto ‘Questa è un’idea per l’ottava stagione'. Il che significa che questa è l’idea per la stagione finale dello show. E ora, siamo andati avanti molto dall’ottava stagione, siamo arrivati alla diciottesima. Quindi la tua idea di come evolvono i personaggi cambia ogni anno”.