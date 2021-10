Grey's Anatomy 18, il debutto del primo dottore non binario

Nel medical drama ideato da Shonda Rhimes arriva per la prima volta nella storia della serie un medico dichiaratamente non-binary. A interpretare il personaggio del dr. Kai Bartley è E.R. Fightmaster, attore, produttore e scrittore statunitense non binario anche nella vita reale. Era già apparso nella serie “Shrill”, su Hulu. Si tratta dell’ennesima riprova di come questo show punti sull'inclusività: da anni Grey's Anatomy contempla nel cast interpreti e personaggi che fanno parte comunità LGBTQ+

Viene presentato per la prima volta nel terzo episodio della 18esima stagione di Grey's Anatomy (che in Italia ha fatto il suo debutto il 27 ottobre su Star di Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il ruolo di questo nuovo personaggio rivoluzionario è interpretato da E.R. Fightmaster, attore, produttore e scrittore statunitense, originario di Cincinnati, in Ohio. Si tratta di una persona non-binaria anche nella vita reale, già apparsa nel cast della serie di Hulu “Shrill” Questo primissimo medico dichiaratamente non-binary del medical drama ideato da Shonda Rhimes viene presentato nella descrizione ufficiale con il pronome “they”, esattamente come l'interprete E.R. Fightmaster ha chiesto di essere chiamato nella vita. Il motivo per cui in questo articolo non stiamo utilizzando il pronome "they" richiesto dai diretti interessati è legato a limiti della lingua italiana, come spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Non-binary con pronome “they”



Benché il pronome “they” si possa tradurre nella nostra lingua come “loro”, scegliamo di non farlo in questo articolo. Non certamente per una mancanza di rispetto nei confronti dell'importante scelta di E.R. Fightmaster, ma per questioni relative ai limiti linguistici del nostro idioma.



"Se siamo d’accordo sull’uso del pronome maschile o femminile per rispettare il genere di elezione di una persona transgender, l’uso del “singular they” per le persone anglofone non binarie genera difficoltà in una lingua come l’italiano”, scrive il giornalista Pasquale Quaranta in un articolo apparso su La Repubblica il 19 maggio 2021.

Nello stesso focus su questo importante tema, è stata interpellata la terminologia e blogger Licia Corbolante a cui è stato chiesto come si debba parlare in italiano di persone non binarie che scelgono come pronome di riferimento “they”.

“Non ha molto senso tradurre letteralmente ‘they’ con ‘loro’ perché l’uso del genere grammaticale e dei pronomi in inglese e in italiano non è equiparabile. La differenza tra le due lingue riguarda innanzitutto il genere grammaticale. In italiano tutti i sostantivi e i relativi aggettivi, participi passati e pronomi sono marcati come maschili o femminili; se il riferimento è a persone, di solito il genere grammaticale coincide anche con il cosiddetto genere naturale, per cui il sesso viene identificato esplicitamente. In inglese invece il genere grammaticale è praticamente inesistente e quindi è più semplice esprimersi evitando ogni caratterizzazione sessuale. È sufficiente evitare alcuni sostantivi e i pochi pronomi personali e aggettivi possessivi che differenziano in base al sesso. Il ‘singular they’ consente di farlo efficacemente perché si sostituisce a ‘he’ e ‘she’ e forme correlate”, spiega Licia Corbolante a La Repubblica. Aggiungendo che il “singular they” non può funzionare nella nostra lingua, appunto.