Demi Lovato non-binary: Wikipedia inglese si adegua, l'italiana no

Dopo il coming out di Demi Lovato come persona non binaria e la richiesta di utilizzare i pronomi neutri they/them, la pagina in lingua inglese della celebre enciclopedia user-generated ha immediatamente incominciato a sostituire i verbi al singolare e i vecchi pronomi. La pagina in italiano invece mantiene ancora i verbi non al plurale e non utilizza loro/essi

Dopo il coming out di Demi Lovato come non-binary, la pagina Wikipedia inglese dedicata si è immediatamente adeguata alla sua richiesta di utilizzare i pronomi they/them, sostituendoli in quasi tutte le parti della biografia presente sull’enciclopedia user-genereted. La pagina in italiano, invece, per adesso rimane ancorata ai verbi e ai pronomi di un tempo, quelli con cui ci si riferiva a Lovato prima dell’annuncio.



Il coming out di Demi Lovato come persona non binaria è la notizia di cui nelle ultime ore si sta parlando ampiamente. Tuttavia molte persone, così come molte testate, trovano nel trattare questo importante tema alcune difficoltà di tipo linguistico, nel senso che i pronomi they/them (in italiano loro/essi) con cui Demi Lovato ha chiesto che ci si riferisca a loro sembrerebbe creare ostacoli a livello sintattico e grammaticale.



C'è chi non sa come comportarsi per rispettare la scelta di Demi Lovato senza tuttavia infrangere le regole della propria lingua. Molti accusano la difficoltà a girare al plurale i verbi riferiti a Demi Lovato e, dal momento che in Italia non sembra ancora totalmente sdoganata questa nuova regola linguistica, per lo più si tende a usare termini neutri “dribblando” (dove possibile) costrutti in cui si dovrebbe procedere con verbi al plurale. La tendenza è anche quella di riferirsi a Demi Lovato con le parole "interprete", "artista” e "popstar”, ossia con termini di genere neutro.



Come accennavamo prima, la pagina italiana di Wikipedia mantiene ancora il verbo al singolare e cita i pronomi they/them soltanto nel paragrafo relativo alla "Vita personale" di loro. Tutto il resto della pagina si riferisce a Demi Lovato ancora come persona di genere femminile e al singolare.



Un esempio che invece si rivela molto virtuoso è quello della pagina inglese di Wikipedia, che dopo l'annuncio si è immediatamente posta il problema di correggere molte delle parti della biografia di Demi Lovato.



A parte l'intestazione iniziale, in cui dalla definizione di actor e songwriter non si evince il plurale (viene comunque correttamente utilizzato il termine "neutro" actor al posto del femminile actress) ed eccezion fatta per le parti della pagina inerenti all'inizio della carriera di Demi Lovato, tutto il resto è declinato in maniera giusta. E con giusto ci riferiamo al fatto che è giusto rispettare una scelta così importante come quella dell'identità di genere che caratterizza una persona, chiunque essa sia, dalla popstar celeberrima (come in questo caso) a qualsiasi altro uomo, donna, gender fluid, gender free e persona non binaria al mondo.



Mentre alcune lingue si prestano meglio all'utilizzo di pronomi neutri, in italiano si riscontrano maggiori problemi di questo tipo. La pagina di Wikipedia in tedesco è quella che, a oggi, risulta la più rispettosa di tutte: la presentazione iniziale di Demi Lovato, a differenza di tutte quelle offerte delle pagine nelle altre lingue, è quella di "persona non-binaria". Niente actor, actress, actors bensì un elegante, leggibile, perfettamente comprensibile e perfettamente neutrale "persona".



Probabilmente anche nelle altre lingue ci si adeguerà, incominciando a usare il più possibile sostantivi neutri e, finalmente, loro/essi. La speranza è che qualcuno di autorevole a livello linguistico proponga delle linee guida ufficiali che possano finalmente coniugare non solo alla perfezione i verbi: ciò che è importante coniugare oggi è innanzitutto la scelta delle persone e il modo con cui essa viene presentata al mondo.



Quindi un protocollo linguistico al passo con i tempi che stiamo vivendo è ciò di cui si sente ora la mancanza, necessario per esprimersi sempre nella maniera più giusta, nel pieno rispetto delle scelte esistenziali così come della comprensibilità di tipo linguistico di chi legge.



E come hanno fatto su Wikipedia per la pagina in lingua tedesca, il consiglio che viene dal cuore più che dal dizionario è quello di usare sempre la parola che ci accomuna tutti: persona. Con questa non si sbaglia mai.