Grey's Anatomy e Station 19, il trailer del crossover

0.30 secondi di trailer condivisi, per quello che si preannuncia essere uno degli episodi crossover più attesi dei prossimi mesi invernali. ABC, network ufficiale che si occupa della messa in onda di “Grey’s Anatomy” e dello spin off di successo “Station 19”, ha annunciato su YouTube che il giorno scelto per ritrovare insieme tutti i medici e vigili del fuoco, sarà il prossimo giovedì 24 febbraio. Per lo meno per quanto riguarda il network americano. In Italia bisognerà invece attendere le indiscrezioni rilasciate dalla piattaforma di streaming Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che di recente ha acquistato i diritti per la messa in onda del medical drama più longevo della TV.