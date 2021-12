Grey's Anatomy, Ellen Pompeo è stanca: "È tempo di chiudere la serie"

L'attrice ha dichiarato in una recente intervista che sta provando a convincere gli addetti ai lavori a chiudere per sempre la serie

Durante un’intervista a Insider, Ellen Pompeo ha dichiarato: “Mi sto concentrando nel tentativo di convincere tutti che dovrebbe finire ”. Colleghi e produzione, però, fanno resistenza. “Mi sento quella ingenua del gruppo, che continua a chiedersi: ‘Che storie racconteremo?’. E tutti gli altri rispondono: ‘Chi se ne frega, Ellen? Stiamo facendo milioni su milioni di dollari’ ”. Difficile però che Shonda Rhimes, l'ideatrice della serie, decida di appendere il camice al chiodo: Grey's Anatomy, seppur in leggero calo rispetto ai numeri dell'anno scorso, è ancora il drama più visto su ABC . Dopo 18 stagioni, però, i titoli di coda potrebbero essere all'orizzonte. La stessa Rhimes ha rivelato di aver scritto il finale più volte . “Ho scritto la fine di quella serie ben otto volte – ha raccontato a Variety – Pensavo: ‘E questa sarà la fine?’ oppure ‘Questa sarà l’ultima cosa mai detta o fatta!’ E tutte queste cose sono già successe. Quindi ci rinuncio, capite cosa intendo?”. Ellen Pompeo spera in una chiusura della serie, nonostante l'abbia portata ad essere una delle attrici più pagate della tv . Nella classifica di Forbes delle protagoniste femminili più pagate del piccolo schermo nel 2020 la Pompeo si è guadagnata l’ottavo posto, con un patrimonio di 19 milioni e un contratto rinnovato nel 2017 che le ha permesso di guadagnare, per ogni episodio della serie, la cifra record di 550 mila dollari. A questi si aggiungono 6 milioni di dollari l’anno per i guadagni della messa in onda negli altri Paesi del mondo.

Intanto, in vista di un eventuale finale della serie, una delle protagoniste uscite di scena da tempo ha annunciato che sarebbe felice di tornare nel cast. Parliamo di Sara Ramirez, che ha interpretato per diverse stagioni il ruolo di Callie Torres. In una recente intervista rilasciata per Glamour, l'attrice ha dichiarato: “Assolutamente. Se le stelle si allineano in un modo che abbia senso, assolutamente. Adoro la famiglia di Grey’s Anatomy” ha detto. “Sono così orgogliosa di loro perché hanno introdotto personaggi transessuali e personaggi non binari. È un bellissimo universo quello che hanno creato e sono davvero grata di averne fatto parte” ha concluso.