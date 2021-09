Grey's Anatomy 18, Kate Walsh annuncia su Instagram il ritorno

Kate Walsh, attrice che ha ricoperto il ruolo della dottoressa Addison Montgomery (ex moglie di Derek Shepherd) in Grey’s Anatomy, a partire dal finale della prima stagione, ha ufficializzato il suo ritorno sul set della 18esima stagione della serie che l’ha resa celebre.

Alla fine della terza stagione, la dott.ssa Addison si era trasferita a Los Angeles, per iniziare a lavorare nella sua clinica privata: così è nato lo spin-off Private Practice, trasmesso per ben 6 stagioni. Perciò, nel 2007, Kate Walsh ha lasciato Grey’s Anatomy per concedersi la possibilità di intraprendere una nuova avventura televisiva.

Nel 2017, la stessa attrice aveva rilasciato una dichiarazione in cui spiegava: “Sento di aver concluso il mio viaggio nei panni di Addison. Abbiamo avuto lo spin-off, è stata un’esperienza incredibile e, come tutte le belle cose, deve avere una fine.”

Grey’s Anatomy, in onda su ABC dal 30 settembre

La seguita serie, nella stagione passata, ha perso molti dei suoi personaggi principali, tra cui il Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) e Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), che hanno abbandonato i reciproci ruoli in maniera definitiva.

La stagione 17, in realtà, è basata principalmente su Meredith e si svolge prevalentemente su di una spiaggia, mentre la celebre dottoressa è appesa a un filo tra la vita e la morte a causa del Covid-19. Questa scelta narrativa, però, ha permesso agli sceneggiatori di far rientrare alcuni dei personaggi più importanti: da Derek (Patrick Dempsey) a George (TR Knight) e Lexie (Chyler Leigh) che sono riapparsi come guest star.

La première di Grey’s Anatomy 18 è attesa per il 30 settembre prossimo. Per la stagione in arrivo, la ABC ha dichiarato che Kate Burton tornerà nei panni di Ellis, la mamma di Meredith, mentre Peter Gallagher presterà il suo volto al dott. Alan Hamilton. Nuovi arrivi e vecchie conoscenze, ma nessun ripensamento per Sandra Oh, che dopo il clamore e il successo ottenuto non ha intenzione di tornare tra le corsie del Seattle Grace Hospital.