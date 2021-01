The Equalizer: il trailer della serie tv reboot con Queen Latifah

McCall si occupa di questioni in cui la polizia non può oppure non vuole essere coinvolta. Offre il proprio aiuto come investigatore, conciliatore e in pratica "risolutore" (quell’equalizer del titolo originale insomma) per espiare peccati commessi in passato.

Il protagonista di allora era Edward Woodward nel ruolo di Robert McCall, un detective privato che precedentemente aveva lavorato come agente segreto per un'organizzazione sconosciuta (denominata semplicemente Agenzia o Compagnia).

La nuova serie con Queen Latifah è il reboot di quella omonima andata in onda su NBC dal 1985 al 1989 (tradotta in Italia con il titolo di Un giustiziere a New York).

Al secolo Dana Elaine Owens ma nota come Queen Latifah, è considerata la "Regina del jazz rap" nonché la pioniera del femminismo nel genere hip-hop. È stata lei la prima artista hip-hop a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2006 e a ottenere una nomination ai Premi Oscar .

Come musicista ha pubblicato sei album con cui havenduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo.

Come attrice non è da meno: dopo l’esordio nella serie Living Single (in cui ha recitato dal 1993 al 1998), approda sul grande schermo nel 2002 con la commedia musicale Chicago.

Proprio grazie al suo ruolo di Mama Morton in Chicago ottiene la nomination come miglior attrice non protagonista ai Premi Oscar, ai Golden Globe e ai British Academy Film Awards.

Ha recitato in tantissimi film e in parecchie serie tv, ricevendo un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award nel 2007 con il film Life Suppoirt.

Per il film tv Bessie (2015) ha vinto un Emmy Award come produttrice e un Screen Actors Guild Awards come attrice.



Tra il 2013 e il 2015 ha prodotto e condotto il proprio day-time talk show: The Queen Latifah Show. Ai People's Choice Awards le ha fatto ottenere il Favorite New Talk Show Host Award.