Bayside School, il trailer del reboot della serie cult

Bayside School, cosa sappiamo

Un divertente sguardo al passato, al quale si mescola la storia dei nuovi giovani protagonisti. Stando alle informazioni attuali, il reboot racconterà i fatti successivi la decisione di Zack, divenuto Governatore della California, di chiudere molte scuole destinate agli studenti meno abbienti. Il suggerimento è quello di trasferire un gran numero di allievi in strutture di prestigio, come il liceo Bayside. Una decisione che porterà a una forzata convivenza studenti agiati e non, facendo conoscere ad entrambi i gruppi un mondo del tutto differente, tra scontri e nuove relazioni d’amicizia e non solo.

Oltre agli attori già citati, trovano spazio nel cast anche John Michael Higgings, nei panni del preside del liceo Bayside, e Josie Totah, che interpreta la cheerleader Lexi, la più popolare e temuta della scuola. Il reboot farà il proprio esordio il prossimo 25 novembre su Peacock, piattaforma streaming di NBC Universal.