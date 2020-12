Sex and the City: in arrivo il reboot/sequel?

Stando a quanto riportato da Page Six, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sarebbero pronte a fare l’atteso ritorno nei panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, ma per adesso non c'è ancora nulla di certo

Una serie che ha rivoluzionato il piccolo schermo conquistando anche le sale cinematografiche affermandosi come un vero e proprio fenomeno mediatico in tutto il mondo: dalla messa in onda del primo episodio, avvenuta negli Stati Uniti d’America il 6 giugno 1998 , Sex and the City ha assunto sempre maggior popolarità fino a ricoprire un ruolo di grande importanza per la società grazie al racconto di tematiche e punti di vista fino a quel momento inediti.

Ora, stando a quanto dichiarato in esclusiva da Page Six , la serie sarebbe pronta al ritorn,o a distanza di oltre un decennio dalla pellicola diretta da Michael Patrick King e rivelatasi un successo con un incasso di oltre 290.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Page Six ha rivelato che le tre attrici sarebbero concordi a dare vita a un reboot per HBO Max; unica assente Kim Cattrall che nel corso degli anni ha più volte dichiarato di aver concluso il capitolo riguardante Sex and the City.

La notizia è stata riportata grazie alle informazioni di un insider; al momento i portavoce di HBO Max e Sarah Jessica Parker non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, dunque non c'è nulla di ufficiale.

Sex and the City ha intrattenuto il pubblico con sei stagioni per un totale di novantaquattro episodi e due pellicole, uscite rispettivamente nel 2008 e due anni dopo.