È morto Ludovico Peregrini, storico Signor No di Rischiatutto

Aveva iniziato la sua carriera con Pippo Baudo a Settevoci, prima di passare a Rischiatutto e inaugurare un lungo sodalizio con Mike Bongiorno. Nella sua vita aveva scritto anche canzoni per Mino Reitano, Toto Cutugno e Mina. Aveva 82 anni

È morto Ludovico Peregrini, volto storico della televisione italiana, diventato celebre nel ruolo del 'Signor No' di Rischiatutto. "Si è spento all'età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari - annunciano all'ANSA la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna -. A tutti noto come il 'Signor No', è rimasto fino all'ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente".

In tv tramite un amico Peregrini era nato a Como il 27 giugno 1943, si era laureato in Lettere alla Cattolica di Milano, e poi era arrivato in tv tramite un amico che lavorava in Rai. La prima esperienza l'aveva avuta a Settevoci, con Pippo Baudo. Poi nel 1970 la svolta, quando iniziò a collaborare con Mike Bongiorno per Rischiatutto, inaugurando un sodalizio che sarebbe durato oltre quarant'anni.

Il Signor No Peregrini era il custode inflessibile del regolamento del quiz, rifiutando tutte le richieste di deroga avanzate dal conduttore: di qui il soprannome di 'Signor No' con cui è entrato nel cuore del grande pubblico.