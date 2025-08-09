Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Claudio Vecchio, attore di La grande bellezza di Sorrentino

Cinema

Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici. Lo hanno ritrovato privo di vita nella sua abitazione, dove era stato colto da un malore

È morto a Roma Claudio Vecchio, produttore e attore noto nell’ambiente del cinema italiano, che aveva recitato in La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici che hanno dato l’allarme. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione, dove era deceduto a causa di un malore. A darne notizia è stata la produttrice Laurentina Guidotti.

Il ricordo dell'amica Laurentina Guidotti

"Da qualche giorno il nostro carissimo Claudio Vecchio non rispondeva al telefono purtroppo è stato ritrovato oggi nel suo letto esanime – ha scritto su Facebook Laurentina Guidotti -. Se ne va via un grande professionista che credeva nel cinema e gli ha dedicato tutta la sua vita, lo amava e lo conosceva profondamente. Era un amico prima di tutto intelligente, ironico, burberamente dolce instancabile con una qualità rara nel nostro mondo, la moralità. Non posso pensare alla nostra vita professionale, e non , senza di lui. Pubblico questo post con le tracce delle ultime chiamate, grazie a lui abbiamo prodotto con successo e passione molti film. Riposa in pace". "Davvero un evento doloroso, che lascia interdetti, spezzati", aggiunge il giornalista Michele Anselmi.

Il cameo in La grande bellezza

Claudio Vecchio aveva interpretato il latitante Giulio Moneta, vicino di casa di Jep Gambardella in La grande bellezza. Nel film l’uomo, “uno dei 10 latitanti più ricercati del mondo”, veniva arrestato dagli uomini della DIA. Moneta era una parodia di Matteo Messina Denaro, all’epoca ancora capo latitante di Cosa Nostra.

Spettacolo: Ultime notizie

È morto Ludovico Peregrini, storico Signor No di Rischiatutto

Spettacolo

Aveva iniziato la sua carriera con Pippo Baudo a Settevoci, prima di passare a Rischiatutto e...

Morto Claudio Vecchio, attore di La grande bellezza di Sorrentino

Cinema

Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici. Lo hanno ritrovato privo di vita nella sua...

Festival di Locarno, Emma Thompson: "Potevo uscire con Trump..."

Cinema

L'attrice due volte Premio Oscar è stata premiata col Leopard Club Award e ha raccontato al...

Francesca Michielin e il post per l'anniversario dell'operazione

Spettacolo

La musicista vicentina ha pubblicato su Instagram un video per ricordare il percorso fatto dopo...

Final Destination, in lavorazione il settimo film del franchise

Cinema

Il nuovo capitolo arriverà dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Bloodlines, titolo...

Spettacolo: Per te