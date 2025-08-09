Morto Claudio Vecchio, attore di La grande bellezza di Sorrentino

È morto a Roma Claudio Vecchio, produttore e attore noto nell’ambiente del cinema italiano, che aveva recitato in La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici che hanno dato l’allarme. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione, dove era deceduto a causa di un malore. A darne notizia è stata la produttrice Laurentina Guidotti.

Il ricordo dell'amica Laurentina Guidotti

"Da qualche giorno il nostro carissimo Claudio Vecchio non rispondeva al telefono purtroppo è stato ritrovato oggi nel suo letto esanime – ha scritto su Facebook Laurentina Guidotti -. Se ne va via un grande professionista che credeva nel cinema e gli ha dedicato tutta la sua vita, lo amava e lo conosceva profondamente. Era un amico prima di tutto intelligente, ironico, burberamente dolce instancabile con una qualità rara nel nostro mondo, la moralità. Non posso pensare alla nostra vita professionale, e non , senza di lui. Pubblico questo post con le tracce delle ultime chiamate, grazie a lui abbiamo prodotto con successo e passione molti film. Riposa in pace". "Davvero un evento doloroso, che lascia interdetti, spezzati", aggiunge il giornalista Michele Anselmi.