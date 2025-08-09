Morto Claudio Vecchio, attore di La grande bellezza di Sorrentino

Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici. Lo hanno ritrovato privo di vita nella sua abitazione, dove era stato colto da un malore
È morto a Roma Claudio Vecchio, produttore e attore noto nell’ambiente del cinema italiano, che aveva recitato in La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Da giorni non rispondeva alle chiamate degli amici che hanno dato l’allarme. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione, dove era deceduto a causa di un malore. A darne notizia è stata la produttrice Laurentina Guidotti.
Il ricordo dell'amica Laurentina Guidotti
"Da qualche giorno il nostro carissimo Claudio Vecchio non rispondeva al telefono purtroppo è stato ritrovato oggi nel suo letto esanime – ha scritto su Facebook Laurentina Guidotti -. Se ne va via un grande professionista che credeva nel cinema e gli ha dedicato tutta la sua vita, lo amava e lo conosceva profondamente. Era un amico prima di tutto intelligente, ironico, burberamente dolce instancabile con una qualità rara nel nostro mondo, la moralità. Non posso pensare alla nostra vita professionale, e non , senza di lui. Pubblico questo post con le tracce delle ultime chiamate, grazie a lui abbiamo prodotto con successo e passione molti film. Riposa in pace". "Davvero un evento doloroso, che lascia interdetti, spezzati", aggiunge il giornalista Michele Anselmi.
Il cameo in La grande bellezza
Claudio Vecchio aveva interpretato il latitante Giulio Moneta, vicino di casa di Jep Gambardella in La grande bellezza. Nel film l’uomo, “uno dei 10 latitanti più ricercati del mondo”, veniva arrestato dagli uomini della DIA. Moneta era una parodia di Matteo Messina Denaro, all’epoca ancora capo latitante di Cosa Nostra.