Damsel, il trailer e cosa sapere sul nuovo film di Millie Bobby Brown

“Questa non è una favola”. Il trailer di Damsel, il nuovo film con Millie Bobby Brown in uscita l’8 marzo su Netflix, chiarisce subito le atmosfere noir del survival fantasy diretto da Juan Carlos Fresnadillo. La star di Stranger Things interpreta Elodie, una principessa che tenta di sopravvivere ad un destino impossibile. Dopo aver accettato di sposare un principe per garantire il benessere del proprio regno, la protagonista scopre che il fidanzamento volge in una trappola. Gettata nella tana di un drago sputafuoco come offerta sacrificale, una tradizione secolare di “onore e dovere” tramandata dalla famiglia reale per saldare un antico debito, Elodie dovrà fare conto soltanto sulle proprie forze per salvarsi la vita. Con coraggio, ingegno e determinazione, la damigella si trasformerà in una donna guerriera e fuggirà dalla tana del mostro: “Questa è la fine della vostra storia”.