The Boys 4, Butcher e Hughie nell'ultima clip

In attesa dell'uscita del quarto capitolo della serie, in arrivo il 13 giugno su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), un nuovo video riassume la bromance più appassionante del piccolo schermo

Hughie e Butcher sono tra i protagonisti di The Boys. E sono due dei suoi personaggi più amati. In attesa dell'uscita della quarta stagione - coi primi tre episodi in arrivo il 13 giugno, e il gran finale atteso per il 18 luglio - un video postato su YouTube da Prime Video che potete vedere embeddato qui sotto ne riassume la relazione. Una vera e propria bromance che, a detta di molti, è parte del successo della serie TV.

La bromance tra Hughie e Butcher

Sebbene il rapporto tra Hughie e Butcher sia cominciato con qualche bugia, si è sviluppato nel corso della serie. E, episodio dopo episodio, stagione dopo stagione, si è fatto più forte.

Dopo che Hughie ha deciso di aiutare Butcher a piantare una cimice nella Seven Tower, ed è stato poi salvato da Butcher quando Translucent ha sferrato il suo attacco, i due hanno creato un solido rapporto mentore-allievo.

Hughie sembra un po' il fratello minore di Butcher e, in effetti, quello che li lega è un rapporto fraterno, con Butcher che lo protegge anche a costo di ferirlo (come quando lo ha messo fuori combattimento per tenerlo al sicuro, affinché lui e Soldier Boy potessero inseguire Homelander).

Lo stesso Jack Quaid, che interpreta Hughie, ne ha parlato con Variety. Sul finire della terza stagione si apprende che Butcher (Karl Urban) ha solo un anno di vita, il che su Hughie ha un impatto. "Amico, voglio dire, dovremo scoprirlo, ma non andrà bene", ha detto Quaid. "Butcher è il suo migliore amico, una sorta di fratello maggiore. Sarà una notizia piuttosto devastante, quando Hughie lo scoprirà, ma dobbiamo aspettare per vedere come andrà a finire".