Élite 8, la stagione della serie tv Netflix sarà l’ultima

Il creatore Carlos Montero ha aggiunto che “Élite ha cambiato la vita di tutti, ci sono attori che hanno iniziato con noi ed è stato il trampolino di lancio per diventare star internazionali, cosa che sta accadendo a questo cast. Ed è un orgoglio aver contribuito a tutto questo e sapere che la serie è stata guardata in tutto il mondo, e che è piaciuta”. In fondo a questo articolo potete guardare il post di Netflix condiviso nelle scorse ore sul social network X, con l'annuncio ufficiale della stagione finale della serie TV.

Intanto il settimo capitolo dell'epopea televisiva del dramma spagnolo debutterà domani, venerdì 20 ottobre. "Stiamo girando l'ottava stagione, che sarà l'ultima stagione di Élite", ha dichiarato il creatore dello show, Carlos Montero, durante una conferenza stampa. “Il co-showrunner della stagione 7 Jaime Vaca, Netflix e io abbiamo pensato che fosse il momento di concludere”, ha sottolineato Montero. “Lo dico con grande rammarico perché sono stati diversi anni incredibili in cui ho conosciuto attori meravigliosi, abbiamo lavorato con tutti i registi con cui volevamo lavorare e abbiamo avuto il lusso di avere Maribel Verdú in queste ultime due stagioni”.

Élite, l’apprezzato show di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), volgerà al termine con l'ottava stagione. Ad annunciarlo è stata Netflix stessa su X, dove mercoledì 18 ottobre ha dichiarato con un post (visibile in fondo a questo articolo) che la numero otto sarà quella finale.

Una serie "accattivante e intelligentissima”

All'epoca dell'uscita della prima stagione, Caroline Framke del magazine statunitense Variety aveva elogiato lo show definendolo "accattivante e intelligentissimo”.

Le parole della critica televisiva americana Framke sono state: “Élite include certamente innumerevoli cliché delle serie per adolescenti, ma ne approfitta anche per scavare un po' più a fondo e piegarli in forme più interessanti”. Proprio questa è la ricetta del successo di questo show iberico tra i più amati di sempre.

E come fa notare in queste ore Variety, un altro ingrediente che ne decreta il successo è il fatto che, benché le stelle della serie vadano e vengano, il cast è sempre composto da attori da chapeau. Attualmente tra gli interpreti in evidenza ci sono Omar Ayuso, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Álvaro de Juana, Ander Puig, Ana Bokesa, Nadia Al Saidi, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Alejandro Albarracín, Iván Mendes, Maribel Verdú e Anitta.



Di seguito potete guardare il post di Netflix condiviso nelle scorse ore sul social network X da cui apprendiamo ufficialmente che la numero 8 sarà l'ultima stagione di Élite.