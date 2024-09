La legge di Lidia Poët 2, il teaser trailer svela la data di uscita

Cinema

La giovane attrice bolognese, classe 1995, è uno degli astri nascenti del cinema italiano. Dopo averla vista nella serie tv 'The Undoing - Le verità non dette', al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant, ed essere stata protagonista in veste di co-conduttrice nella prima serata del Festival di Sanremo del 2021, la ritroviamo come protagonista in ' La legge di Lidia Poët', una nuova serie TV di Netflix in cui interpreta la prima avvocata italiana