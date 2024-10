Festa del Cinema di Roma, Lino Guanciale per la cerimonia di apertura

Lino Guanciale , interprete di tanti personaggi molto amati al cinema e in tv, tra cui spicca il Commissario Ricciardi, protagonista della serie televisiva omonima di cui i fan attendono la terza stagione, è stato scelto come conduttore della cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma la cui diciannovesima edizione è in programma a Roma dal 16 al 27 ottobre ( IL PROGRAMMA ). L'attore di Avezzano salirà sul palco della Sala Sinopoli dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per dare il via alla kermesse cinematografica prima di lasciare spazio al film inaugurale, Berlinguer. La grande ambizione diretto da Andrea Segre.

Lino Guanciale, il successo tra tv e cinema

Lino Guanciale, che ha iniziato nel 2003 recitando a teatro, torna alla Festa del Cinema di Roma dopo molti anni dalla sua ultima partecipazione ufficiale, dove prese parte alla kermesse col film di Pappi Corsicato Il volto di un'altra.

Guanciale, oggi uno degli attori più amati e prolifici del panorama nostrano, si è fatto apprezzare per i suoi numerosi ruoli per il cinema e per la tv dove è diventato molto popolare grazie a Che Dio ci aiuti, stagioni 2 e 3 e a Il Commissario Ricciardi, in onda con due cicli di episodi dal 2021.

Tra il 2022 e il 2023 Guanciale è diventato un protagonista di spicco della serialità italiana lavorando a numerosi titoli tra cui spiccano Noi, Sopravvissuti e Un'estate fa.

Atteso per la terza stagione delle avventure del Commissario Ricciardi - titolo che gli ha fatto ottenere il Nastro d'Argento - Guanciale presenzierà alla kermesse per l'anteprima della serie evento Il Conte di Montecristo, produzione internazionale in quattro episodi prossimamente trasmessa dalla Rai.

Al cinema Guanciale recita dal 2009, anno del film Io, Don Giovanni di Carlos Saura. Nella sua carriera ha recitato al servizio di progetti italiani e internazionali sotto la direzione di autori come Paolo e Vittorio Taviani, Andrea Molaioli, Michele Placido, Susanna Nicchiarelli e Woody Allen.

Il suo ultimo film è del 2024, L'invenzione di noi due di Corrado Ceron.