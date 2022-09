Sopravvissuti, trama e cast della fiction con Lino Guanciale

Dopo L’Allieva, l’attore, con Barbora Bobulova, torna in televisione con la nuova serie italiana. I due colleghi sono protagonisti di un terribile naufragio

Dal 3 ottobre andrà in onda in televisione la nuova serie italiana Sopravvissuti, diretta da Carmine Elia e interpretata da Lino Guanciale , Stefi Celma, Alessio Vassallo e Barbora Bobulova . Coprodotto da Rai Fiction, France Télévisions, ZDF, Rodeo Drive, Cinétévé, Sopravvissuti è un nuovo progetto dell’Alleanza tra i tre grandi servizi pubblici dell’Europa continentale (Italia, Francia e Germania) finalizzata alla creazione di serie televisive che possano competere con la grande produzione globale.

Uno sguardo dietro le quinte

Si tratta di un soggetto originale scritto da Viola Rispoli, Max Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano. Da un’idea di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano. Ambientata a Genova la serie è composta di 12 episodi divisi in sei puntate complessiva su Rai 1. Le riprese sono state fatte tra Genova e Roma, ricostruendo anche la scena del naufragio con il blue screen in studio. “Abbiamo ricostruito in studio la sequenza del naufragio, e quella barca che si muoveva su se stessa su una piattaforma che la faceva basculare si agitava al punto che il mar di mare avrebbe potuto darlo, senz’altro”.