È uscito L’invenzione di noi due, la nuova pellicola di Lino Guanciale e Silvia D’Amico. Presentato in anteprima alla 70esima edizione del Taormina Film Festival , il lavoro racconta la storia di Milo e Nadia, sposati da quindici anni, ma entrati in crisi.

Il canale YouTube di Be Water ha distribuito il trailer raccontandone parte della sinossi. Questa la trama ufficiale: “Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si accorge che lei non lo desidera più. Non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi più nulla”.

Il testo prosegue: “Ma Milo non si arrende e un giorno le scrive fingendosi un altro, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima”.