Noi, adattamento della serie statunitense This is Us, è uno dei titoli della primavera televisiva Rai. Articolato in dodici episodi, lo show è incentrato sulla storia di una famiglia con tre figli che viene raccontata su piani temporali diversi. Nel cast, in cui spiccano Lino Guanciale e Aurora Ruffino, vecchi e nuovi talenti del cinema e della fiction nostrana