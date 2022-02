This is Us, il creatore parla di un possibile film dopo la serie

In Italia c’è grande attesa per l’ultima stagione di This Is Us, attualmente in onda negli Stati Uniti. Un finale che dovrebbe chiudere gli archi narrativi di tutti i personaggi ponendo fine a una delle serie più amate degli ultimi anni. Non è detto, però, che non si torni ancora nel mondo dei Pearson. Il creatore Dan Fogelman ha infatti ammesso la possibilità che si realizzi un film per proseguire la storia dei protagonisti.