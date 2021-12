This is Us 6, John Huertas e Mandy Moore rivelano alcuni dettagli

Manca poco all'uscita della sesta e ultima stagione di This is us , la serie che racconta la vita della famiglia Pearsons e delle persone che ci ruotano intorno.

This is us 6, le parole di Jon Huertas

Nella sesta stagione scopriremo come si sono innamorati Rebecca e Miguel, anni dopo la morte di Jack. "Mandy e io siamo davvero eccitati", ha detto Huertas a EW. "Abbiamo scoperto nel corso degli anni che abbiamo una chimica davvero eccezionale e ci facciamo ridere a vicenda come nessun altro. Quello che posso dire è che la chimica che abbiamo io e Mandy la vedremo anche tra Miguel e Rebecca. Credo che il pubblico comprenderà che può nascere un sentimento anche tra una vedova e il migliore amico del marito defunto. E il modo in cui gli autori l'hanno raccontato è davvero bello. Ci prendiamo il nostro tempo, ed è semplicemente meraviglioso”. Huertas e Moore hanno lasciato intendere che le circostanze in cui Miguel e Rebecca si separano saranno molto commoventi per il pubblico. "È uno dei momenti più tristi che io abbia vissuto come personaggio, come attore e anche come membro del pubblico e fan dello spettacolo", ha rivelato Huertas. "Questo momento è stato così difficile, così triste, che penso che aiuterà davvero le persone ad avere la mente aperta a, 'Oh mio Dio. In un certo senso vogliamo questi due insieme.' Per quanto strano fosse nella stagione 1, episodio 2, vedere questi due insieme, adesso penso che le persone potrebbero dire 'Dovrebbero stare insieme'".