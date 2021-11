This is Us 6, il trailer dell'ultima stagione

Appuntamento fissato per gennaio 2022 per i nuovi episodi dell’ultima stagione di This is Us. Il trailer colpisce dritto al cuore, incentrandosi sul tempo che scorre e i ricordi che rischiano di svanire

This is Us tornerà con la sesta e ultima stagione nel 2022. L’amatissimo show è di certo mancato ai suoi tanti appassionati in quest’autunno. La produzione ha subito degli ovvi ritardi a causa della pandemia. Dan Fogelam è però pronto a raccontare l’ultimo capitolo della famiglia Pearson. Drama e commedia si uniscono perfettamente in questo calderone di sentimenti, tra salti temporali e colpi di scena.

Si è preferito concludere lo show dopo “sole” sei stagioni, evitando un calo della qualità del racconto. Una scelta coraggiosa, che di certo saprà ripagare, per quanto sarà dura per i fan dire addio ai propri adorati personaggi. Ci si dovrà abituare a fare a meno di This is Us, la cui sesta stagione farà l’esordio il 4 gennaio 2022.