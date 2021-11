This is Us 6, nuove foto dell'ultima stagione

Sono state pubblicate le nuove immagini ufficiali della sesta e ultima stagione dello show, che offrono una piccola anteprima di ciò che vedranno i fan Condividi

Manca poco alla sesta e ultima stagione di This is us, la serie che racconta la vita della famiglia Pearson. Il sito statunitense Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva alcune immagini che permettono di dare uno sguardo a ciò che accadrà.

This is us 6, le nuove foto approfondimento This Is Us 6, la data d'uscita della nuova stagione Le nuove foto del finale della serie, condivise da EW, mostrano in particolare Randall, Beth e i loro figli seduti al tavolo in cucina per festeggiare il 41esimo compleanno dei tre fratelli, con Kevin e Kate probabilmente in collegamento Zoom. Un altro scatto mostra Phillip e Kate, che saranno protagonisti di una nuova storia, alla scuola per non vedenti. Come sa bene chi ha visto tutte le stagioni (attenzione spoiler) Kate finirà per separarsi dal marito Toby per sposare il suo collega, come rivelato nel flashforward finale della quinta stagione. "Stiamo cercando di rappresentare una bella coppia sposata che forse non ce la farà fino in fondo", ha detto il creatore Dan Fogelman a EW. “Ed è qualcosa che accade molto comunemente nella vita. Era qualcosa che sapevamo di dover affrontare nella nostra ultima stagione”. In un'altra immagine c'è Kevin in uno studio cinematografico. Nell'ultima stagione Kevin cercherà un nuovo scopo, e forse questa foto lascia intendere che si dedicherà al lavoro. "Ci saranno molte riconnessioni", ha scherzato l'attore che interpreta Kevin, Justin Hartley, riguardo all'ultima stagione. E poi ancora, altre immagini mostrano Jack e Rebecca e la famiglia Pearson negli anni ’80.

This is us 6, cosa sappiamo approfondimento This Is Us, iniziate le riprese dell'ultima stagione La sesta e ultima stagione di This Is Us andrà in onda su NBC il 4 gennaio, come da tradizione, giorno del compleanno dei “tre più grandi”. Fogelman ha rivelato di avere in serbo una storia che sicuramente farà commuovere. "C'è una trama che è una delle nostre poste in gioco per la sesta stagione e quando ne parlo, i miei occhi iniziano a riempirsi di lacrime", ha detto il creatore. "E io non sono un piagnucolone”. Dan Fogelman aveva confermato alcuni mesi fa che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima. “Chiunque abbia detto casualmente per primo 'Tutte le cose belle devono finire' non ha mai dovuto concludere la sua cosa preferita”, aveva scritto il creatore su Twitter, aggiungendo: “Pur essendo triste di avere solo una stagione rimasta, sono anche grato alla NBC per averci permesso di terminare la serie come e quando abbiamo sempre voluto. Lavoreremo sodo per dare alla serie una degna conclusione.”