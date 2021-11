This Is Us 6, la data d'uscita della nuova stagione

This Is Us 6 è sempre più vicina e porterà a conclusione la saga dei Pearson così come era stato annunciato dal creatore Dan Fogelman. L’idea alla base del progetto, infatti, era proprio quella di non creare una serie lunghissima e con troppi episodi ma chiudere la storia in “sole” sei stagioni.

La sesta e ultima parte debutterà ufficialmente negli USA il 4 gennaio 2022; mentre non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda in Italia, anche se probabilmente ciò accadrà nella seconda metà del prossimo anno. Seguendo la direzione indicata dalle precedenti stagioni anche This Is Us 6 potrebbe avere tra i 16 e i 18 episodi.