This Is Us, iniziate le riprese dell'ultima stagione

La sesta stagione di This is Us sarà composta da 18 episodi e arriverà sulle tv statunitensi nella programmazione di metà stagione della NBC

Buone notizie per i fan di This is Us: le riprese della sesta stagione sono appena cominciate e a svelarlo è stato proprio lo showrunner della serie, Dan Fogelman, pubblicando una foto sul suo profilo Twitter in cui è possibile osservare i due protagonisti, Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia) mentre sono teneramente abbracciati in cucina.

Dan Fogelman, regista di This is Us, ha commentato così il suo Tweet: “Ultimo primo giorno. C’è del sentimento.” La sesta stagione sarà composta da ben 18 puntate e arriverà sugli schermi televisivi americani nella midseason della NBC.