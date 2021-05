This is us, la serie tv terminerà con la stagione 6

Dal debutto il 20 settembre 2016, “ This is Us ” ha raccolto consensi in tutto il mondo. Un drama particolarmente apprezzato da pubblico e critica, che si concluderà con la sesta stagione . Un arco narrativo ben preciso, studiato per essere sviluppato in questo preciso numero di anni. “NBC” non ha mai pensato di cancellare lo show, consentendo a cast e crew di realizzare esattamente l’opera che avevano in mente.

Le vicende delle tre generazioni della famiglia Pearson , portate sul piccolo schermo da Dan Fogelman, si concluderanno il prossimo anno. Tutto come da programma. Il cast aveva un contratto fino al 2022 e la storia era stata creata per coprire sei stagioni. La pandemia ha avuto un enorme impatto ma gli sceneggiatori sono riusciti a inglobare il tema per un cliffhanger ad alto tasso emozionale. È tutto pronto, ora, per l’ultimo viaggio.

Tre archi temporali generati sfruttando un cast molto vasto, entrato nel cuore dei fan. Stando a quanto riportato da “Variety”, “This is Us” è stata rinnovata dalla rete per il ciclo di episodi conclusivo. Una splendida notizia giunta quasi al termine della quinta stagione, falcidiata da lunghe pause causate dal Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), che ha provocato anche una riduzione delle puntate prodotte.

This is Us, la versione italiana

Sono state annunciate le riprese di “Noi”, adattamento italiano di “This is Us”. Una scelta che ha diviso il pubblico, considerando come non si stia parlando di uno show datato, bensì di una serie quanto mai viva e ben nota al grande pubblico. Riprendere determinate tematiche, così come stralci di trama, riadattando il tutto in salsa nostrana, potrebbe non garantire il successo sperato, ritengono alcuni.

Le riprese sono però state annunciate, così come il cast. I protagonisti saranno Lino Guanciale (Pietro) e Aurora Ruffino (Rebecca), nei panni dei genitori. I tre figli saranno invece Dario Aita (Claudio), Claudia Marsicano (Caterina) e Livio Kone (Daniele). È chiaro come si tratterà di un rifacimento. La struttura sarà molto simile ma gli sviluppi divergeranno non poco. La produzione spera di proporre qualcosa di godibile anche per chi abbia già seguito con attenzione lo show targato “NBC”. Un compito arduo per gli interpreti, che ben sanno come fin da subito scatteranno i paragoni con le controparti americane. Una sfida che però molti amanti delle fiction italiane sperano possa essere vinta.