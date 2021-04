This is us 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Per la quinta stagione le vicende della famiglia Pearson si svilupperanno su 16 episodi invece dei soliti 18. Su Sky Q e Now le nuove puntate sono già disponibili

Il cast di This Is Us è tornato sul set a partire dagli ultimi giorni di settembre 2020. Su Sky Q e Now le puntate della quinta stagione hanno iniziato ad essere trasmesse dal 14 aprile . Ma cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi episodi? Ecco intanto il trailer ufficiale della quinta stagione.

This is us, la trama

This is us narra le vicende della famiglia Pearson, composta inizialmente da Jack e Rebecca, una coppia di giovani sposi la cui vita si complica inaspettatamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto plurigemellare uno dei bambini non sopravvive e i due neo-genitori decidono di adottare un bambino afroamericano abbandonato dal papà naturale nei pressi di una vicina caserma dei vigili del fuoco. Così ritornano a casa comunque con tre figli. Nel presente, 36 anni dopo, i tre fratelli vivono ormai in diverse città degli Stati Uniti. Kevin è un noto attore televisivo, Kate è la sua gemella con problemi di peso. Randall, marito e padre di due figlie, è il loro fratello adottivo che va alla ricerca del proprio padre naturale da cui era stato abbandonato. Quando lo trova, scoprirà che la madre adottiva era da sempre a conoscenza della sua identità. La trama segue tre linee temporali: le vicende dei tre fratelli adulti nel presente ma anche quelle nel loro passato e in quello dei loro genitori, così come avvenimenti del futuro.