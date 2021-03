È di pochi giorni fa l’annuncio sulla scelta del cast che farà parte di “Noi”, un progetto tutto italiano che prende spunto dalle vicende di “This is us ”, serie statunitense (ora alla 5° stagione) in onda sul network NBC.

Di cosa parlerà “Noi”

Come la versione originale “This is us”, partita nel 2016, ci si aspetta che “Noi” porti sul piccolo schermo le vicende di una famiglia comune, le gioie e i dolori, i successi e gli insuccessi di cui ognuno di noi fa esperienza almeno una volta nella vita.

La versione statunitense ha da subito raccolto il plauso del pubblico e della critica locale e in pochi mesi è balzata in cima alle classifiche degli show televisivi più apprezzati a livello internazionale. Gran parte della stima viene dalla capacità di raccontare il tutto con una dolcezza e delicatezza fuori dal comune e dal mostrare che l’amore della famiglia e dei propri affetti è più forte di ogni ostacolo. Da qui il titolo che in italiano si traduce appunto “Questi siamo noi”.