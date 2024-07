Conclave, il trailer del thriller con Ralph Fiennes

Potete guardare il trailer di Conclave nel video che trovate in alto, nella clip in testa all’articolo.

Nel cast, oltre al divo britannico protagonista, ci sono Stanley Tucci e Isabella Rossellini. Conclave è ambientato sullo sfondo della sede della Chiesa cattolica, in Vaticano. La storia segue la morte inaspettata del Papa e gli sforzi per selezionarne uno nuovo, descrivendo ciò che accade in un lasso di tempo molto breve: pochi giorni, per un arco temporale che rende ancora più ansiogeno questo thriller mozzafiato.

Prodotto da Focus Features, il lungometraggio adatta l'omonimo romanzo di Robert Harris.

A dirigere c’è Edward Berger

È Edward Berger, regista che ha vinto l'Oscar per il miglior film internazionale nel 2023 per All Quiet on the Western Front, a dirigere il film Conclave.

La sceneggiatura è firmata da Peter Straughan (Tinker, Tailor, Soldier, Spy). Il compositore Volker Bertelmann si è riunito con il regista Berger per la colonna sonora del film. Stéphane Fontaine (A Prophet) è il direttore della fotografia del film, mentre Suzie Davies di Saltburn è la scenografa.

Conclave uscirà con Focus Features il 1° novembre con un’uscita limitata, in anteprime, per poi approdare sul grande schermo con un’ampia distribuzione l’8 novembre 2024. Il film dovrebbe anche essere proiettato durante i festival cinematografici autunnali.

