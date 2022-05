The Forgiven: trailer del film con Ralph Fiennes e Jessica Chastain

Il trailer di The Forgiven, con Ralph Fiennes e Jessica Chastain

approfondimento

Si intitola The Forgiven (in italiano “Il perdonato”), il nuovo film del regista e sceneggiatore irlandese John Michael McDonagh, con la partecipazione dei pluripremiati e talentuosi attori Ralph Fiennes e Jessica Chastain. La coppia presta il volto ai protagonisti di Nella polvere, il romanzo di Lawrence Osborne pubblicato nel 2012 e campione di vendite, dal quale è liberamente tratta la storia del film. Come si evince dalle prime immagini del trailer ufficiale di The Forgiven, condiviso su YouTube lo scorso venerdì 20 maggio, la pellicola è ambientata sulle suggestive montagne dell’Alto Atlante marocchino, con Jo e David Henninger (rispettivamente Jessica Chastain e Ralph Fiennes) – una coppia di facoltosi londinesi - che impegnati a recarsi ad un esclusivo party in una ricca casa di amici, investono accidentalmente durante il tragitto in auto un giovanissimo abitante del posto, uccidendolo sul colpo. La coppia, in preda alla paura e ai sensi di colpa, decide di insabbiare l’accaduto, portando il corpo del ragazzo con sé sino alla lussuosa casa degli amici e come se nulla fosse, di proseguire con il clima festoso. Tutto sembra andare per il meglio, per lo meno in principio, sino a quando gli attimi di baldoria, non vengono interrotti dall’arrivo del padre della vittima.