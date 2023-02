Sanremo 2023, Rosa Chemical con Made in Italy. Il testo della canzone

Rap incalzante e rottura degli schemi per l’artista, già salito sul palco dell’Ariston nel 2022 per un duetto con Tananai

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è alla sua prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo (qui trovate tutte le news - IL LIVEBLOG DELLA SECONDA SERATA). Lo scorso anno è salito sul palco per un duetto con Tananai nella serata delle cover, eseguendo un riarrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Quest’anno porta in solitaria la canzone Made in Italy.