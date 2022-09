Maccioverse, la prima serie con cui interagire sul metaverso

Il mitico Maccio Capatonda è protagonista della serie originale in cui si potrà interagire con i personaggi creando un proprio avatar. Ieri, domenica 25 settembre, c’è stata la première della serie TV, per la prima volta interamente nel metaverso (grazie alla compagnia ceca Somnium Space). Da oggi, lunedì 26 settembre, saranno disponibili i cinque episodi di Maccioverse

L’ormai leggendario Maccio Capatonda è protagonista di Maccioverse, la serie originale in cui si potrà interagire con i personaggi dello show creando un proprio avatar.

Si tratta di un progetto innovativo e molto interessante, qualcosa che non ha precedenti, soprattutto per quello che è successo ieri, domenica 25 settembre: per la prima volta c’è stata la première di una serie TV interamente nel metaverso (cosa avvenuta grazie a Somnium Space).

Da oggi, lunedì 26 settembre, saranno disponibili i cinque episodi di Maccioverse, serie in cui il comico e autore messo a titolo sarà accompagnato dai colleghi Myriam Lugarà (Myriam), Valerio Desirò (Valerio), Pippo Lo Russo (Pippo) e Luca Confortini (Luca). Questo è il cast dello show, da oggi in streaming sulla piattaforma Elisium.

Maccioverse è presentata dalla nuova compagnia telefonica italiana Elimobile, che da oggi proporrà ai propri clienti Elivision, una nuova app per smart TV con cui sarà possibile fruire di tutti i contenuti esclusivi della piattaforma.



Potete guardare il trailer ufficiale di Maccioverse nel video che trovate in fondo a questo articolo.